Embratel confirma que Telos formará grupo para compra A Embratel Participações enviou nesta manhã comunicado oficial à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) confirmando a informação de que a Telos, após examinar a viabilidade econômica da operação, pretende estruturar um grupo de investidores para buscar a aquisição do controle da companhia. O comunicado informa ainda, segundo apuração do jornalista Márcio Anaya, que "não tem, porém, qualquer fundamento as notícias no sentido de que a Telos - Fundação Embratel de Seguridade Social já teria adquirido o controle da Embratel Participações, e que faltaria apenas a divulgação de tal aquisição." À jornalista Carla Jimenez, a Embratel confirmou informou que o fundo de pensão Telos, formado pelos funcionários da empresa, deve encaminhar uma proposta à MCI para adquirir o controle acionário da companhia. Esta seria, segundo a Assessoria da operadora, apenas uma das propostas, pois outros interessados também fariam o mesmo. Outros interessados Os especialistas na área dão como certo que a empresa mexicana Telmex é um dos grandes interessados, mas não descartam que a Portugal Telecom entraria na disputa por meio de um consórcio em que a Telefônica, sua sócia na Vivo, estaria como sócia minoritária.