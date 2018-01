Embratel: contas poderão ser pagas em Correios A Embratel ampliará, na segunda-feira (22), para todo o Brasil o serviço de pagamento de suas contas telefônicas nas agências dos Correios. Inicialmente, apenas clientes de Brasília, de São Paulo (capital e interior), do Mato Grosso do Sul, do Acre, de Rondônia, de Pernambuco, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul dispunham desse serviço. Segundo a companhia, a facilidade foi desenvolvida porque em muitas localidades brasileiras não existem agências bancárias e nem casas lotéricas.