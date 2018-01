Embratel cria telefone para consultar restituição A Embratel, em parceria com a Receita Federal, está oferecendo aos contribuintes um serviço de informações, por telefone, para consulta sobre a restituição do Imposto de Renda. Pelo número 0300-78-0300, o contribuinte poderá saber se a restituição está ou não no próximo lote. Na próxima quinta-feira, dia 15, chega aos bancos o primeiro lote de restituições. A tarifa paga pela ligação, sem considerar os impostos que variam de estado para estado, é de R$ 0,27 o minuto, no caso do telefone fixo e de R$ 0,50 no caso de telefone celular. O contribuinte também pode consultar a lista de restituições do próximo lote no site da Receita Federal. Veja mais informações nos links abaixo.