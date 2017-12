Embratel: DDD mais barato Economia de até 54% em ligações interurbanas para empresas dentro do Estado do Rio de Janeiro. Com este índice, a Embratel está apresentando um novo plano de telefonia básica, o Sempre 21, abrangendo todas as regiões do País. Com o Sempre 21, uma ligação entre o Rio de Janeiro e qualquer cidade dos estados que integram a região Norte-Leste alcança uma economia de até 33%. Se a ligação DDD for de uma capital para outra, mesmo que essa cidade se encontre em estado integrante de outra região, que poderá ser a Centro-Sul ou a Região São Paulo, a redução nos horários de maior tráfego atinge os 36%. O Sempre 21 inclui ainda redução de até 23% no custo das ligações feitas entre diferentes regiões, quando não se tratar de capital-capital. É o caso, por exemplo, de uma ligação a partir de Brasília para uma cidade do interior de São Paulo. Reduções também serão registradas nas ligações a partir de telefones fixos para celulares em suas diferentes tarifas, identificadas como Intra-estadual, no mesmo estado; ou Interestadual, na mesma região. Ambas ficam 19% mais econômicas com o novo plano. Para aderir ao Sempre 21, o cliente deverá ligar para a Central de Atendimento da Embratel, pelo telefone 0800 90 21 99, e indicar o número das contas telefônicas que deverão passar para o novo plano. A ligação é gratuita.