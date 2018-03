Embratel é a empresa com mais reclamações no Procon-SP As empresas de telefonia lideram pelo quinto ano consecutivo o ranking de reclamações da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Entre janeiro e dezembro de 2002, a Embratel foi a empresa com maior número de queixas dos consumidores, com 1.255 reclamações. A operadora de longa distância desbancou a Telefônica, primeira colocada no ano passado, que recebeu 863 reclamações e ficou na quarta colocação neste ano. A Sul América Capitalização ficou com o segundo lugar do ranking, com 1.041 reclamações. A terceira posição está com a Credisul Recuperadora de Crédito, com 927 queixas, e a quinta posição é da distribuidora de energia elétrica Eletropaulo, com 653 reclamações. Embratel reconhece reclamações e falhas No caso da Embratel, a diretora de atendimento do Procon-SP, Maria Lumena Sampaio, destacou como principal problema a cobrança realizada por provedores estrangeiros de Internet. Uma espécie de golpe via Internet, em que sites estrangeiros instalam um provedor próprio dentro dos computadores sem que o usuário saiba. ?Este tipo de conexão ocorre em sites e downloads gratuitos de sites eróticos e jogos estrangeiros. Arquivos desconhecidos realizam a conexão com um provedor estrangeiro e desligam automaticamente a conexão com o provedor nacional?, explica Maria Lumena. No final do mês, essas ligações aparecem na fatura enviada pela Embratel, causando o elevado número de reclamações de consumidores contra a empresa. A empresa informou ao Procon-SP que não tem como controlar essas chamadas e que não irá ressarcir os consumidores prejudicados. De acordo com a sua Assessoria de Imprensa, a empresa reconhece a existência das reclamações por parte dos consumidores e afirma que pretende solucioná-las da melhor forma. A Embratel avisa que os números de queixas registradas no Procon-SP não correspondem com os da empresa. No ano passado, a Embratel registrou 1.911 reclamações e, desse total, 1.077 foram solucionadas. Segundo informou a Assessoria de Imprensa, as demais reclamações não foram solucionadas por falta de justificativa técnica para o problema reclamado. Sul América A propaganda enganosa foi o principal foco de reclamações dos consumidores contra a Sul América Capitalização no Procon-SP em 2002. De acordo com a diretora de atendimento do órgão, a segunda colocada no ranking induz os consumidores a erros. ?Eles fazem um publicidade que não deixa explícito que o produto é um título de capitalização. Um consumidor mais leigo pensa se tratar de um financiamento. Os próprios vendedores da empresa induzem o consumidor ao erro?, avisa. Estes títulos de capitalização são vendidos com promessa de que, no final, o consumidor vai conseguir adquirir um veículo ou uma casa própria. ?Quando o consumidor vê que não se trata de um financiamento e, que no final, não vai resgatar dinheiro suficiente para compra do bem, ele quer desistir. E na rescisão contratual ele perde dinheiro, pois as empresas não devolvem todo o valor que já foi pago?, explica Maria Lumena. A Sul América Capitalização informa, por meio de sua Assessoria de Imprensa, que grande parte dos registros feitos no Procon-SP são para pedido de informação e que muitos consumidores dão entrada no mesmo quando o caso já foi resolvido pela empresa. De acordo a Sul América, os números do Procon-SP representam menos de 0,5% de toda a produção da Sul América Capitalização no ano de 2002 e lembra que a empresa comercializa produtos aprovados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep). A Sul América também avisa que sempre coloca à disposição o telefone de atendimento ao consumidor 0800-7070404. Credisul A diretora de atendimento do Procon-SP avisa que os problemas enfrentados com a Credisul foram com cobranças indevidas. ?Esta empresa comprou carteiras de outras instituições financeiras e passou a realizar cobranças de contas que já foram pagas. Foi uma verdadeira enxurrada de cobranças indevidas?, relata. No caso da Eletropaulo, as principais reclamações foram com relação ao benefício do consumidor de baixa renda. ?As mudanças de critérios para cobrança de consumidores de baixa renda provocaram uma série de dúvidas e reclamações?, avisa Maria Lumena. Telefônica sai do topo A Telefônica, que era a campeã de reclamações em 2001, com 1.387 queixas, ficou na quarta colocação em 2002, com 863 reclamações. Maria Lumena não credita que a queda no ranking de reclamações foi motivada por uma melhoria do serviço da empresa. ?A qualidade dos serviços da empresa ainda apresenta falhas e o consumidor sofre com a cobrança indevida de pulsos e serviços e com a instalação de linhas em lugares distantes?, alerta a diretora de atendimento do Procon-SP. Maria Lumena destaca que, além do problema da falta de discriminação de pulsos e detalhamento das contas, a empresa vem cobrando uma taxa adicional de instalação de telefones em regiões periféricas da Grande São Paulo. ?A Telefônica está exigindo uma taxa adicional para instalar linhas em regiões de baixa renda. Apesar de estar de acordo com a legislação do setor, o Procon-SP considera esta cobrança abusiva?, explica. Em nota oficial, enviada pela Assessoria de Imprensa, a Telefônica avisa que as 863 queixas registradas em 2002 correspondem a uma reclamação para cada grupo de 7 mil clientes ou 0,014% dos atuais 6 milhões de assinantes na capital paulista. A empresa também destaca que, desde 1999, quando o total chegou a 10.045, principalmente em função da expansão acelerada da rede, a queda atingiu 91,41%. "Em relação ao ranking do Procon, é preciso entender que ele mostra números absolutos, sem levar em conta as dimensões da base de clientes das empresas que constam da lista. Se a dimensão da base de clientes da Telefônica fosse considerada, a empresa nem faria parte do ranking" diz Fernando Xavier Ferreira, presidente do Grupo Telefônica do Brasil. "Qualidade é um dos principais valores e uma das maiores prioridades do Grupo Telefônica no Brasil e no mundo", complementa. Eletropaulo e Credisul foram procuradas pela reportagem da Agência Estado, mas, até o momento, não prestaram esclarecimentos sobre o assunto. Ranking das 10 empresas com mais reclamações no Procon-SP Empresa Reclamações atendidas Reclamações não atendidas Total Embratel 963 292 1255 Sul América Capitalização 254 787 1041 Credisul Recuperadora de Crédito 142 785 927 Telefônica 543 320 863 Eletropaulo 314 339 653 Fazendinha Club 9 328 653 Sabesp 257 71 328 Kolumbus Móveis 271 40 311 LG Eletronics 102 206 308 Telesp Celular 123 181 304