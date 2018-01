Embratel e Intelig oferecem DDI mais barato O consumidor conta agora com tarifas reduzidas nas ligações internacionais. Pela Embratel, até 27 de julho, de São Paulo para os Estados Unidos, por exemplo, o minuto da ligação é de R$ 0,90 nos dias úteis das 8 às 18 horas. Nos dias úteis das 18 às 8 horas e aos sábados, domingos e feriados, o custo é de R$ 0,74. Antes, o custo do minuto dessa ligação era de R$ 1,59 e R$ 1,27, respectivamente. A Intelig lançou o plano País Amigo Intelig, onde o cliente pode escolher o país para o qual mais liga e pagar uma tarifa reduzida em todos os dias da semana e horários. Aderindo ao plano, o minuto da chamada para os Estados Unidos, por exemplo, cai de R$ 0,90 para R$ 0,75. Comparando as operadoras, a Intelig se tornou a melhor opção para quem fizer uma chamada em dia útil e no horário comercial. Nos demais horários, a Embratel oferece uma pequena vantagem sobre o preço do minuto da concorrente.