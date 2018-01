Embratel e Intelig prorrogam promoções do DDI As promoções de tarifas nas chamadas telefônicas internacionais (DDI) continuam até domingo, dia 9 de setembro. As empresas Embratel e Intelig, que planejavam encerrar as promoções hoje, anunciaram a prorrogação das tarifas promocionais para os Estados Unidos, Reino Unido e Japão. A Intelig anunciou a prorrogação da promoção desde ontem à noite, com comerciais na TV, anunciando que a tarifa de R$ 0,06 (sem impostos) por minuto continua valendo nas chamadas de telefone fixo. Hoje, a Embratel comunicou a prorrogação também até domingo do valor de R$ 0,07 para as ligações para os mesmos países. Vale lembrar que as promoções são válidas apenas para chamadas de telefones fixos (veja o link abaixo). Segundo nota da Embratel, a decisão foi tomada com base na constatação de que os clientes vêm mantendo a fidelidade aos programas oferecidos pela operadora. "A empresa acredita que a promoção de tarifas está ajudando a combater a pirataria telefônica internacional, operação ilegal que empresas clandestinas vêm fazendo com qualidade duvidosa e sem o recolhimento de impostos, o que traz prejuízo também para o governo brasileiro", diz a nota da Embratel.