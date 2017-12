Embratel é multada por exceder limite de contas com erros A Embratel foi multada em R$ 3,5 milhões pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) por ter emitido, em junho de 2000, um número de contas com erros acima da meta estipulada pela Agência, que é de 4 contas por cada grupo de mil. A empresa já havia sido multada anteriormente pelo mesmo motivo. A Anatel aplicou também multa de R$ 55 mil à Telerj, operadora da Telemar no Rio de Janeiro, igualmente por descumprimento de metas de qualidade referente à taxa de chamadas locais originadas completadas.