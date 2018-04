Embratel e Telefônica devem unir cobranças A Embratel e a Telefônica vão fechar um acordo ainda neste semestre para cobrar as tarifas das duas empresas em uma única conta. As duas operadoras acreditam que as negociações devem terminar em breve. Este novo acordo, além de beneficiar os consumidores, vai possibilitar à Embratel diminuir a inadimplência. A conta única será cobrada pela operadora local, a Telefônica, que toma medidas mais severas se não há pagamento de conta, como o corte da linha. A Embratel só pode bloquear o acesso ao serviço 21. Emitindo uma fatura apenas nos gastos de interurbanos, a Embratel tem uma séries de problemas. A operadora só pode enviar sua fatura ao usuário se o valor gasto por ele for superior a R$ 4. Além disso, o cadastro de endereços não é feito pela Embratel. Se o consumidor muda de casa ou o número do telefone, a empresa é avisada com atraso e demora para enviar a fatura ao consumidor. Depois de finalizadas as negociações, o acordo ainda precisa ser aprovado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A finalização do acordo vai facilitar a vida do consumidor. Hoje, se uma pessoa faz uma ligação interurbana pela Embratel, a fatura é separada da operadora local, a Telefônica. As faturas são entregues em datas diferentes, por isso, o consumidor precisa ir duas vezes ao banco para pagar cada uma das contas. Com a unificação da cobrança de tarifas, o consumidor recebe uma única fatura, que discrimina as ligações de cada operadora. A Telefônica já tem suas tarifas unificadas com a operadora Intelig e a Embratel fechou acordo com a Telemar e pretende também unificar as contas com a Brasil Telecom.