Embratel e Telemar operam DDD em todo País Usuários de telefonia fixa poderão contar com mais duas opções no mercado para realizar ligações locais (DDD) em todo o País. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autorizou hoje a Embratel e a Telemar a operar o serviço que depende apenas da assinatura de contratos ainda sem data marcada, mas que deve ocorrer na próxima semana. Com essas autorizações, os usuários podem optar entre três empresas para completar ligações locais e de longa distância (DDD e DDI), uma vez que a Telefônica havia obtido autorização no início do ano e já colocou o serviço em operação. Segundo apurou a repórter Gerusa Merques com o conselheiro da Anatel, Luiz Tito Cerasoli, a Embratel - que já opera telefonia de longa distância - poderá escolher as cidades em que pretende oferecer os serviços. Ainda segundo ele, a empresa pôde pedir as autorizações porque cumpriu antecipadamente as metas de universalização dos serviços previstas para dezembro de 2003. A Anatel decidiu conceder a autorização depois de ter conseguido derrubar na Justiça a liminar que impedia a agência de conceder novas autorizações sem a realização de licitação. A liminar foi obtida pela Embratel e impedia que a Telefônica prestasse serviço de longa distância a partir de São Paulo para as demais regiões do País. Telemar já operava A Telemar que já oferecia serviço DDD em virtude de uma liminar (decisão provisória) concedida pelo Tribunal Regional Federal (TRF) do Rio de Janeiro foi autorizada pela Anatel na forma de aditivo ao contrato de concessão, a prestar serviço de longa distância a partir da sua área de atuação para as demais regiões do País, conforme apurou a repórter com o conselheiro da Agência. Com essas autorizações a empresa passa a oferecer todos os serviços de telefonia fixa em todo o País: local, interurbano e ligações internacionais.