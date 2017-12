Embratel: envio de inadimplentes ao SPC é abusiva O envio de nomes de usuários dos serviços de telefonia, que ficaram inadimplentes com a Embratel, aos cadastros de serviços de proteção ao crédito, é contestado pelo Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. O posicionamento do Procon-SP, que já foi informado tanto à Embratel quanto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), baseia-se no fato de que as operadoras de telefonia prestam serviços públicos essenciais e que não existe nexo de causalidade entre a inadimplência quanto ao serviço público e a inscrição em cadastros como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) ou a Serasa, já que não existe concessão de crédito nessa relação de consumo. De acordo com o Artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada, eficiente, segura e, sobretudo, contínua. Por outro lado, o Artigo 70 da Resolução 85 da Anatel dispõe: "Rescindido o contrato de prestação de serviço, por inadimplência, a prestadora pode incluir o registro de débito em sistemas de proteção ao crédito". No entender dos técnicos do Procon-SP, tal dispositivo também contraria a Lei Federal 8.078 e deveria ser revogado, visando assim, impedir a prática anunciada pela Embratel, que pode ser considerada abusiva, por contrariar também os Artigos 39 e 42 do CDC. Vale mencionar que a Anatel tem concedido entrevistas, posicionando-se contrária ao envio do nome de seus clientes a qualquer serviços de proteção ao crédito, por conta do não pagamento de ligações telefônicas em atraso. O Procon-SP coloca à disposição dos consumidores seus postos de atendimento, caso existam dúvidas ou problemas sobre o assunto. O telefone para informações é 1512.