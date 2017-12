Embratel garante continuidade das operações A Embratel informa que está preparada para garantir a continuidade de suas operações, mesmo com possíveis cortes no fornecimento de energia elétrica. Segundo nota distribuída pela empresa, todas as estações da rede básica são dotadas de fontes de energia em corrente contínua destinadas a alimentar os equipamentos que prestam serviços aos clientes. Os sistemas de energia da Embratel são compostos por bancos de baterias (acumuladores de energia) dimensionados para manter a continuidade das operações. De acordo com a empresa, esses sistemas permitem manter os equipamentos funcionando por períodos superiores aos tempos diários previstos para os cortes no suprimento de energia por parte das concessionárias, mesmo nas estações que não dispõem de grupos geradores.