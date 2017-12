Embratel: inadimplente terá seu nome no SPC Na última quarta-feira, foi cassada a liminar que impedia o envio ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) do nome de clientes inadimplentes da Embratel. Com isso, os consumidores em débito e que já foram notificados de acordo com a lei podem ter seu nome no cadastro do SPC. No entanto, a Embratel não pretende pegar seus clientes de surpresa. Primeiro, enviará uma carta de aviso, 30 dias após a data do débito da conta. E, depois, se continuar inadimplente nos próximos 15, realizará o bloqueio das ligações que utilizam o 21. Embora a Associação Nacional de Assistência ao Consumidor (Anacont) - que entrou com ação contra a Embratel - tenha prazo para recorrer, a medida já está valendo. A informação é do diretor jurídico da empresa de telefonia, Pedro Martins. "Como qualquer outra empresa, vivemos de clientes e não há proibição no sistema jurídico brasileiro que nos impeça de enviar o nome de inadimplentes ao SPC." Para ele, existe confusão nesta questão. "É preciso entender que nosso sistema não faz apologia do inadimplente. Protege o usuário, mas não o devedor. A meu ver, a proibição na interrupção do serviço deve ter caráter de risco, o que não acontece no caso do 21. Também não podemos prejudicar os que pagam suas contas em dia por causa dos devedores." De acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada, eficiente, segura e, sobretudo, contínua. Por outro lado, o artigo 70 da Resolução 85 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autoriza a rescisão do contrato de prestação de serviço por inadimplência e o registro dos inadimplentes no SPC. Procon contesta o registro dos inadimplentes no SPC Para a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, a Embratel não deveria enviar o nome de clientes inadimplentes ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) porque as operadoras de telefonia prestam serviços públicos essenciais e não existe ligação entre a inadimplência em relação a este serviço e a inscrição no cadastro do SPC e Serasa - Centralização dos Serviços Bancários. A Anatel também se posiciona contra o envio do nome de clientes aos serviços de proteção ao crédito pelo não pagamento de ligações telefônicas em atraso. Na dúvida, o consumidor pode procurar o Procon-SP em um dos postos de atendimento (veja no link abaixo) e a Anatel para reclamações, no telefone 0800 33 2001.