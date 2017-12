Embratel lança campanha para inadimplentes A Embratel lançou hoje (05) uma campanha para tentar recuperar contas inadimplentes de 600 mil clientes, que têm gerado um prejuízo para a empresa de cerca de R$ 300 milhões. Durante o mês de junho, quem acertar a conta com a Embratel não terá que pagar juros nem correção monetária. "Mas quem não pagar em junho terá seu nome enviado para o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Queremos dar uma chance para os clientes acertarem sua situação, mas sobre quem não o fizer, tomaremos as providências necessárias", advertiu o vice-presidente econômico-financeiro da Embratel, José Maria Zubiría. Zubiría acredita poder chegar ao fim deste ano perto da média de inadimplência de empresas internacionais de telefonia de longa distância, que é de 2% a 3% da receita. "Confiamos que os clientes devem ter esquecido as contas na gaveta ou então não pagaram ainda porque não tinham sido cobrados com mais pressão", disse Eduardo Levy, vice-presidente de marketing da Embratel.