Embratel lança cartão pré-pago virtual A Embratel assinou o primeiro contrato de parceria para a venda do Cartão Pré-Pago Virtual com a BIS Telecom (Banco Interativo de Serviços), que trabalha com a Tecban (Tecnologia Bancária), responsável pela rede Cheque Eletrônico 24 horas. O cartão funciona da mesma forma que o pré-pago disponível no varejo. A diferença é que não existe o cartão físico. O Cartão Pré-Pago Virtual poderá ser usado a partir de qualquer tipo de telefone fixo, inclusive público, e tem o valor da chamada debitado dos créditos do cliente. Além disso, a tarifa é a mesma em qualquer horário (tarifa flat), para ligações em todo o Brasil. Nas ligações internacionais há diferenciação por grupos de países. O produto poderá ser adquirido em qualquer loja conveniada ao sistema Cheque Eletrônico 24 horas a partir da segunda quinzena de dezembro e, em breve, também em bancos, caixas eletrônicos e casas lotéricas. O cartão estará disponível inicialmente no valor de R$ 10 e será debitado em conta corrente. Na hora, o cliente receberá um comprovante, semelhante a um extrato bancário, onde constam o número do cartão e informações sobre como fazer a ligação. Como funciona O usuário liga para um número de acesso nacional gratuito 0800, digita o código de identificação (senha) e é informado sobre o crédito correspondente ao cartão. Na primeira utilização, será solicitada a escolha do idioma - português ou inglês - que permanecerá o mesmo para as utilizações seguintes. Em seguida o sistema solicita o número a ser discado e, após o usuário digitar o número de destino, recebe o tempo disponível de conversação. Não é preciso digitar o código da operadora para fazer as ligações interurbanas e internacionais, uma vez que os telefonemas são feitos exclusivamente pela Embratel.