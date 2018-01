Embratel lança nova promoção para DDI A Embratel informou hoje que está oferecendo novas tarifas promocionais de longa distância internacional para o plano alternativo Ligue DDI 21. Os preços entrarão em vigor à zero hora do próximo sábado (29) e serão retroativos a 26 de setembro. As tarifas valem para qualquer horário, nos sete dias da semana, nas chamadas de telefone fixo para fixo. Durante a promoção, o desconto adicional do Ligue DDI 21 será de 6% para até seis países escolhidos, exceto África, Oceania, ilhas do Pacífico e demais países da Ásia. Os novos preços valem até 11/10/2001. Confira abaixo os valores: - Eua e Canadá: R$ 0,50 o minuto - Países do Mercosul: R$ 0,77 o minuto. - Demais países das Américas, Europa, Austrália, Japão e Israel: R$ 0,78 o minuto. - África, demais países da Ásia, Oceania, ilhas do Pacífico e demais países do Oriente Médio: R$ 0,99 o minuto.