Embratel lança novo plano para interurbanos A Embratel lançará no próximo dia 16 de maio, quarta-feira, um novo plano para chamada internacional. Trata-se do Plano Alternativo de Serviço número 011 - Passaporte 21 - para telefonia de longa distância internacional (DDI), originada de telefone fixo ou celular. Nas ligações para os Estados Unidos e Canadá, a tarifa por minuto no horário normal é de R$ 0,90, enquanto no horário reduzido será de R$ 0,70. Para os demais países das Américas e Antilhas, o usuário pagará R$ 1,30 por minuto no horário normal e R$ 1,00 no reduzido. Nas ligações para Europa, Oriente Médio, Austrália e Japão, as ligações normais custarão R$ 1,55 por minuto e as reduzidas, R$ 1,25. Por último, o usuários pagarão R$ 3,00 por minuto no horário normal e R$ 2,50 no reduzido para ligar para África, demais países da Ásia, Oceania e Ilhas do Pacífico. Segundo comunicado da Embratel, a tarifa normal será aplicada de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17h59. Já a reduzida será aplicada de segunda a sexta-feira, da 0 hora às 7h59 e das 18h às 23h59. Nos sábados, domingos e feriados nacionais, a tarifa terá valor reduzido durante todo o dia. A assinatura mensal do Plano Passaporte 21 é de R$ 4,99. O plano oferece descontos sobre o valor total da fatura, com o serviço de longa distância internacional (DDI), excluindo a assinatura mensal. Plano Sempre 21 vale até dia 30 de junho A Embratel decidiu prorrogar até 30 de junho a vigência das tarifas com desconto do Plano Alternativo de Serviços - Sempre 21- na Região II, nas mesmas condições anteriores. A companhia publicou hoje comunicado nos jornais informando a prorrogação. Mais informações no site da empresa (veja link abaixo).