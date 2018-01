Embratel lança plano com linha que atende em 2 endereços A Embratel está lançando um plano com duas linhas fixas a serem habilitadas em dois endereços diferentes com um só aparelho de telefone sem fio sem custo de assinatura mensal. "Ou seja, o assinante terá duas linhas fixas, uma em casa e outra no trabalho, por exemplo, usando o mesmo aparelho portátil", diz nota da empresa divulgada hoje. O plano, chamado de "Livre - Pós 0 2 em 1" está disponível em São Paulo, Rio, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A ligação mais barata, de telefone fixo para fixo na mesma região, custa R$ 0,18 contando os impostos. O plano inclui serviços especiais como Secretária Eletrônica, Identificador de Chamadas, Chamada em Espera e instalação rápida, sem custos extras. Vésper Em nota, a Embratel informou ainda que "poderá dobrar até o fim do ano a base de clientes herdada da Vésper, que hoje conta com cerca de 600 mil usuários". A empresa justifica isso com base no sucesso do plano sem cobrança de assinatura mensal, o Livre, lançado em fevereiro. A operadora informa que está investindo "ininterruptamente na ampliação da rede de tecnologia CDMA", usada pela Vésper na telefonia fixa sem fio, e aposta na demanda dos usuários que buscam uma segunda linha, além do mercado de micro e pequenas empresas.