Embratel lança Plano de Descontos Os cadastrados no plano Sempre 21 da Embratel podem contar com mais uma vantagem. A operadora lançou o novo Plano de Desconto por Volume Sempre 21. Por ele, os clientes podem reduzir em até 12% o valor total dos seus gastos com ligações de longa distância nacionais (DDD). Vale ressaltar que o serviço é válido para todas as chamadas telefônicas, tanto de fixo para fixo como de fixo para celular e a cobrar para terminais fixos. Ao fazer a ligação usando o código da operadora, os clientes do Sempre 21 receberão o desconto automaticamente. Com o novo plano, os assinantes obterão descontos de acordo com o volume de ligações acumulado por mês. Dessa forma, quanto maior o consumo, maior será o abatimento concedido. De acordo com a Embratel, os clientes com mais de uma linha telefônica que optarem por agrupar suas faturas certamente serão mais beneficiados e quem recorre a várias operadoras e migrar para a Embratel também vai acumular um volume maior e, dependendo da quantidade de ligações, pagar tarifas abaixo das cobradas pelo mercado.