Embratel lucra R$ 43,3 milhões no trimestre A Embratel, operadora controlada pelo grupo mexicano Telmex, fechou o primeiro trimestre deste ano com um lucro de R$ 43,3 milhões, resultado bem superior aos R$ 4,6 milhões registrados no mesmo período do ano passado. O desempenho da companhia superou as expectativas dos analistas financeiros, que previam, no máximo, um lucro em torno de R$ 12 milhões. A geração de caixa da empresa somou R$ 465 milhões, uma melhora de 3,6% no período. O balanço da Embratel revela que o bom resultado se deve a queda do dólar e dos gastos. As despesas gerais baixaram quase 20% frente ao igual período de 2004, especialmente em função do corte dos serviços de consultoria, revisão de contratos de terceiros e folha de pessoal. Nessas áreas, a operadora promoveu uma grande reestruturação. No trimestre, a companhia totalizou uma receita líquida de R$ 1,9 bilhão, sendo apenas 0,2% superior a obtida no primeiro trimestre de 2004. A receita com comunicação de dados cresceu 7,8% no período ao atingir R$ 447 milhões. Já a telefonia local gerou R$ 149 milhões, um ganho de 9,4% de um ano para outro. A receita com ligações de longa distância nacional caiu 4,1%, totalizando R$ 1,040 bilhão. Mas, se comparada ao último trimestre do ano passado, a empresa conseguiu um incremento de 3,9%. Já com longa distância internacional, a Embratel conseguiu R$ 192 milhões no primeiro trimestre de 2005. O resultado é 5,6% inferior ao do mesmo período do ano passado devido a queda no valor das tarifas.