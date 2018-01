Embratel oferece 0800 para comunicação com EUA A Embratel está disponibilizando um serviço de 0800 para a população brasileira obter informações e se comunicar com parentes e amigos nos Estados Unidos. O número para o serviço é 0800 703 21 11. Ao ligar para esse telefone as pessoas terão acesso, 24 horas por dia, aos seguintes serviços: -informações de números de telefones no exterior (em qualquer parte do mundo); -intérprete com tradução em oito línguas -chamada pessoa a pessoa (o operador só completa a ligação se a pessoa desejada estiver na linha); -telerrecado: mensagem disponível para a pessoa procurada; e -agendamento de chamada: o operador completa a ligação no horário desejado pelo cliente.