Embratel: promoção para Espanha e Portugal A Embratel reduziu o valor das tarifas de ligações internacionais para a Espanha e Portugal para os clientes dos planos alternativos VipPhone Internacional, Ligue DDI 21 e Passaporte 21. No estado de Goiás, os assinantes do VipPhone pagarão R$ 0,27007 por minuto, com impostos. Nos planos Ligue DDI 21 e Passaporte 21 o preço por minuto é de R$ 0,28429. No Paraná e na Bahia a ligação custa R$ 0,27397 para o VipPhone e R$ 0,28839 para os demais planos. No Mato Grosso e Pará o preço cobrado é de R$ 0,28636 para o VipPhone e R$ 0,30143 para o Ligue DDI 21 e Passaporte 21. Os clientes de Pernambuco pagam R$ 0,27798 no VipPhone e R$ 0,29261 nos demais planos da promoção. Para os demais estados, o valor por minuto do plano VipPhone é de R$ 0,26629. Para os planos Ligue DDI 21 e Passaporte 21 o minuto custa R$ 0,28030. Os valores são apresentados com tributos.