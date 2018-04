Embratel reajusta tarifas de ligações para celular A Embratel aumentou os valores máximos das chamadas de telefones fixos destinadas ao serviço móvel a serem aplicados partir de 1° de fevereiro, para os planos VipPhone Nacional, Plano Alternativo Unidos Via 21 e Plano Básico de Telefonia Nacional. As chamadas do tipo VC -2 , realizadas no horário normal, custarão R$ 0,74 sem tributos. Para as ligações do tipo VC-3, no mesmo horário, o valor é de R$ 0,842, também sem impostos. No horário reduzido os valores com tributos são de R$ 0,518 para VC-2 e R$ 0,5894 para VC-3 - valores não tributados. Com tributos, os valores das ligações tipo VC-2 em Goiás passam a R$ 1,0518 no horário normal e R$ 0,7363 no horário reduzido. Para VC-3 o preço tributado é de R$ 1,1968 no horário normal e de R$ 0,8378 no reduzido. No Paraná e Bahia, o valor para VC-2 é de R$ 1,067 no horário normal e R$ 0,7469 no reduzido. Nas ligações tipo VC-3 é de R$ 1,2141 para o horário normal e R$ 0,8498 para o horário reduzido. Em Pernambuco as chamadas VC-2 custam R$ 1,0826 e R$ 0,7578. Os valores das ligações VC-3 são de R$ 1,2318 para o horário normal e R$ 0,8623 para o horário reduzido. No Mato Grosso e Pará as ligações VC-2 irão custar R$ 1,1152 no horário normal e R$ 0,7807 no reduzido. Para VC-3, os preços são de R$ 1,269 e R$ 0,8883. Nos demais estados o valor é de R$ 1,0371 para ligações do tipo VC-2 em horário normal e de R$ 0,7259 para o reduzido. Para chamadas VC-3, o preço é de R$ 1,18 para o horário normal e R$ 0,826 para o reduzido.