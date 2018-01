Embratel recorre contra liminar que impede reajuste no Rio A Embratel entrou hoje com um recurso contra a liminar que impede o reajuste de 7,43% nas tarifas de telefonia local no estado do Rio, informou a assessoria do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Na última sexta-feira, a 9ª Vara Federal da Justiça do Rio concedeu liminar à Associação Fluminense do Consumidor e Trabalhador (Afcont) impedindo o reajuste. A assessoria do tribunal informou ainda que o pedido de recurso da Telemar sobre o mesmo assunto, enviado ao tribunal ontem, ainda não foi julgado. Como a liminar tem efeito somente no Estado do Rio, a medida atinge apenas essas duas operadoras de telefonia fixa que atuam no Estado.