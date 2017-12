Embratel reduz tarifas de DDD e DDI A Embratel anunciou hoje a redução das tarifas nas ligações inter-regionais (DDD), realizadas entre as três áreas de concessão estabelecidas pela Anatel, apenas no Plano Sempre 21. A tarifa, que era de R$ 0,30, passou para R$0,27. Este preço é o mesmo cobrado pela concorrente Intelig, que o tem como único valor de referência para todas as ligações. Além disso, a Embratel também baixou o preço das chamadas internacionais (DDI), igualando suas tarifas às da concorrente. As ligações para os Estados Unidos e Canadá custarão R$0,70 e as para a Europa, Chile, Paraguai, Uruguai, Austrália, Japão, Orinte Médio e demais países das Américas e Antilhas, R$0,99. Aos demais países, a tarifa ficará em R$ 1,99. As novas tarifas entram em vigor a partir do dia 17. No entanto, não houve mudanças no plano básico da Embratel.