Embratel reduz tarifas do Sempre 21 A Embratel anunciou a redução das tarifas do plano Sempre 21 para os Estados que fazem parte da região Centro-Sul, onde a concorrente Brasil Telecom atua. As ligações realizadas entre cidades do Estado de São Paulo também terão um pequeno desconto de R$ 0,01 e passarão a custar R$ 0,17 o minuto. Nas ligações entre os estados da região Centro-Sul, os valores, que antes eram de R$ 0,26 o minuto, serão diferenciados. No Rio Grande do Sul custará R$ 0,24; no Paraná, R$ 0,20; em Santa Catarina, R$ 0,17 e no Distrito Federal, R$ 0,19. Nos outros Estados desta região - Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia e Acre - o minuto nas ligações intraregionais ficará em R$ 0,21. Já a tarifa das ligações entre as capitais, de R$ 0,25, será menor somente entre as da região Centro-Sul. Em Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Florianópolis, o minuto para tal tipo de ligação será de R$ 0,21, R$ 019, R$ 0,18 e R$ 0,16, respectivamente. Nas outras capitais desta região, o minuto cairá para R$ 0,20. Para participar do Plano Sempre 21, o usuário residencial ou empresarial deve cadastrar-se, não podendo mais escolher outra operadora de ligação de longa distância.