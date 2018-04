Embratel reduz tarifas internacionais A Embratel reduziu para R$ 0,19 as tarifas promocionais de telefonia internacional automática do VipPhone Internacional para os Estados Unidos e a Itália do dia 11 de janeiro até 17 de janeiro de 2002, segundo nota distribuída pela empresa esta tarde. Já os planos alternativos para chamadas internacionais Ligue DDI 21 e Passaporte 21 terão redução em seus preços, passando a custar R$ 0,20, em qualquer horário e nos sete dias da semana pelo mesmo período. A empresa adotou a medida em resposta à atuação da Intelig, que anunciou promoção semelhante. As promoções, segundo a Embratel, são válidas até a zero hora do dia 17 de janeiro, aplicam-se a todas as ligações internacionais realizadas de um telefone fixo para outro, sem tributos, dentro dos planos alternativos.