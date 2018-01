Embratel: tarifas mais econômicas A Embratel lançará, no próximo dia 5 de junho, seu novo plano de telefonia básica - Sempre 21 - , que oferece descontos substanciais para empresas nos horários de maior movimento. Com o novo plano, uma ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, pode representar uma economia de até 34%. O Plano Sempre 21 é indicado para quem usa mais o telefone durante o dia, nos horários de pico Para aderir ao Sempre 21, o cliente deverá fazer sua opção por meio da Central de Atendimento da Embratel, pelo telefone 0800-901-021. A partir daí, deverá indicar o número de suas contas que passarão do Plano Básico em que ele está inscrito para o novo plano. A ligação é gratuita. O plano oferece tecnologia de ponta e cobertura nacional. O preço do minuto da ligação depende da cidade de destino da chamada. Tarifas O plano Sempre 21 vai oferecer ao cliente a opção de quatro tarifas, em qualquer tipo de ligação ou horário: a Tarifa Intra-estadual; a Tarifa Interestadual para a mesma Região; a Tarifa Interestadual para outra Região; e a Tarifa Intercapitais. A ligação Intra-Estadual é a que o cliente faz entre cidades do mesmo Estado. Todas essas ligações terão a mesma tarifa, que será de R$ 0,18 por minuto. Utilizando o plano Sempre 21 da Embratel, uma ligação entre São Paulo e Ribeirão Preto, por exemplo, poderá ter uma economia de até 52%. A ligação Interestadual é a que o cliente faz para uma cidade de outro Estado. Neste caso, há duas tarifas. Uma para outro Estado dentro da mesma Região, como Paraná e Santa Catarina, em que o preço do minuto da ligação será de R$ 0,26, o que significa uma economia de até 31% nos horários de maior movimento. A outra tarifa para um Estado de outra Região, como por exemplo, Rio de Janeiro e Rio Grande do sul, em que o valor da ligação será de R$ 0,30 (o minuto), representando uma economia de até 21% nos horários de maior movimento. No caso da Ligação Intercapitais, o cliente que estiver no Distrito Federal, ou na capital de um Estado, e fizer a ligação para outra capital, como por exemplo o Rio de Janeiro, pagará R$ 0,25 pelo minuto da ligação, economia de até 34%. Cada uma das quatro tarifas do Plano Sempre 21 é a mesma nas 24 horas do dia, em qualquer dia da semana. Os valores das tarifas não incluem impostos. Ligações para telefone celular As ligações para telefones celulares também ficarão mais simples e econômicas com o Sempre 21. A ligação de um telefone fixo para um celular adotará as mesmas características, como Tarifa Intra-Estadual - ligações entre cidades do mesmo Estado - e Tarifa Interestadual - ligações para cidades de outros estados. As tarifas serão de R$ 0,51 para ligações Intra-estadual e R$ 0,58 para Interestadual.