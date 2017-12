Embratur dá explicação sobre seu escritório em Londres A Embratur distribuiu uma nota em que afirma que que o escritório de promoção do Brasil em Londres não está sendo fechado, ao contrário do que informaram ?notas publicadas recentemente em jornais? ? e também este portal. Segundo a nota, o escritório passa apenas por uma troca de executivo. Prossegue o texto da nota da Embratur: ?A Embaixada brasileira na Inglaterra, assim como todas as embaixadas onde o Brasil tem representação diplomática, passará a fazer, a partir de agora, um trabalho conjunto com a Embratur - em acordo com os ministérios do Turismo e das Relações Exteriores - de promoção do país. ?A Embratur, de acordo com o Plano Nacional de Turismo, passa a cuidar, exclusivamente, da promoção, marketing e apoio à comercialização dos produtos, serviços e destinos turísticos brasileiros no mercado internacional. ?Neste contexto, o trabalho conjunto com as SECOMs ? Setor de Promoção Comercial - das embaixadas é fundamental para incrementar as ações de turismo definidas por este governo. ?Pela primeira vez na história, a Embratur tem participado dos cursos de habilitação dos diplomatas que ocuparão postos em embaixadas brasileiras, mostrando a importância do turismo para o desenvolvimento econômico do país. ?Por isso, as metas da Embratur só terão o resultado esperado se estivem em acordo com as ações desenvolvidas pelos diplomatas brasileiros. ?A Embratur reconhece que o trabalho realizado pela Embaixada de Londres é muito importante para o sucesso do turismo brasileiro e em nenhum momento essa ação será interrompida. Os comitês Visit Brasil ? em Londres, Washington, Roma e Paris ? continuam funcionando normalmente.