Emendas à MP do setor elétrico devem passar de 400 Deverá passar de 400 o número de emendas apresentadas no Congresso à Medida Provisória 144, que estabelece as principais regras do novo modelo do setor elétrico. O prazo para apresentação de emendas encerrou-se às 18h30 desta quarta-feira. A Comissão Mista que vai examinar a proposta tem prazo de 45 dias, no período de funcionamento do Congresso, para votar a MP. A partir desse prazo, a MP segue para votação em plenário. Somente o senador José Jorge (PFL-PE), ex-ministro de Minas e Energia, apresentou 53 sugestões de modificação do texto da MP. O relator da medida provisória, deputado Fernando Ferro (PT-PE), conversou com vários parlamentares que apresentaram emendas. Esses parlamentares, segundo ele, estão preocupados, por exemplo, com a gestão de órgãos como a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Outros pontos discutidos entre deputados e senadores são a centralização do planejamento no Ministério e as regras de contratação dos produtores independentes de energia. Ferro acredita que o Supremo Tribunal Federal (STF) vai levar em conta aspectos políticos que envolvem a medida provisória do setor elétrico, ao julgar ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) contra a medida provisória do setor elétrico, como a já proposta pelo PSDB e a anunciada pelo PFL. ?Todo mundo fala em emergência e urgência de regulação do setor?, disse. ?São aspectos políticos que o Supremo deve levar em conta?.