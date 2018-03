Emergentes captam no mercado internacional; Brasil é exceção Vários países emergentes já aproveitaram a "janela de oportunidade" para captações que se abriu no mercado internacional antes do início da guerra contra o Iraque. As captações desses países aumentaram neste início de ano e o Brasil está entre os poucos grandes mercados emergentes que não testaram o mercado para emissões soberanas em 2003, segundo analistas ouvidos pela Agência Estado. A última captação do País foi há quase um ano, em abril de 2002. Isso faz crescer as especulações de que o Brasil prepara uma emissão soberana para assim que as condições do mercado se mostra rem mais favoráveis ao País. O último país emergente a testar o mercado para emissões soberanas foi o Peru, que no último dia 3 fez uma emissão de US$ 250 milhões, com vencimento em 6 de janeiro de 2015, oferecendo cupom (juro nominal acertado na emissão) de 9,875%. Essa emissão representou a reabertura de uma oferta de US$ 500 milhões feita em janeiro passado pelo país latino-americano. Com isso, o Peru elevou o total de suas captações soberanas nos mercados internacionais este ano a US$ 750 milhões. México Outro país latino-americano que recorreu à emissão soberana neste primeiro trimestre foi o México, que em 27 de fevereiro passado lançou US$ 1 bilhão em bônus com vencimento em 12 anos, prazo igual ao do Peru. O rendimento oferecido pelo México, por conta do risco-país menor, no entanto, ficou bem abaixo do Peru. No caso mexicano, o cupom dos papéis ficou em 6,625%. Classificado com grau de investimento pelas agências de rating de risco de crédito, o México já havia feito em janeiro uma bem sucedida emi ssão de bônus globais de US$ 2 bilhões, com vencimento em dez anos. O cupom oferecido foi de 6,375%. O prêmio (spread) pago para os investidores ficou apenas 2,46 pontos percentuais acima do rendimento do título de dez anos do Tesouro norte-americano. O reduzido prêmio pago pelo México serve de comparação para mostrar por que o Brasil ainda não fez uma emissão soberana este ano. Com o risco Brasil em torno de 1.000 pontos-base, o País teria de oferecer prêmio de cerca de 10 pontos percentuais acima do juro pago pelos bônus correspondentes do Tesouro norte-americano para atrair os investidores. Ontem, uma alta fonte da equipe econômica brasileira admitiu que o governo vai estudar uma ida ao mercado se o risco-País cair para 900 pontos. Hoje, no entanto, o diretor de política econômica do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que não há um piso ou teto do prêmio de risco para uma emissão do Brasil. Emissão do Brasil seria bem recebida Consultado pela Agência Estado, o chefe de renda fixa de um grande banco em Nova York opinou que uma emissão do Brasil seria bem recebida ainda neste primeiro semestre. "A forte alta recente nos preços do principal título da dívida externa brasileira, o C-Bond, mostra que há interesse pelos papéis do Brasil", disse. Segundo ele, há muita liquidez no mercado e os investidores estão buscando diversificar suas aplicações, o que favorece uma emissão brasileira. Sobre o tamanho da emissão, ele lembrou que o Brasil costuma fazer emissões em lotes de US$ 1 bilhão, mas afirmou que, dependendo do tipo de operação, que poderia incluir uma troca de títulos, a próxima captação poderá ser maior. O economista-chefe do BBV Banco, Octavio de Barros, também acredita que uma "janela de oportunidade" para uma emissão soberana do Brasil poderá se abrir neste primeiro semestre, assim que o risco País recuar. Em estudo divulgado no fim de semana, Barros afirma que uma emissão afastaria de vez qualquer temor de reestruturação da dívida brasileira. "Indo a mercado e conseguindo captar um volume razoável em condições adequadas o Brasil estará mostrando sua disposição ao mundo de que não irá tentar qualquer saída heterodoxa para a dívida externa", opinou. Segundo Barros, uma emissão soberana também abriria espaço para captações de prazos mais longos para as empresas privadas. O estudo do BBV lembra que, na média dos últimos seis anos, as emissões externas foram feitas quando o risco País estava em torno de 700 pontos-base, embora já tenha havido captações com o risco acima de 1.000 pontos, como em setembro de 1999, quando o risco estava em 1.026 pontos e o Brasil emitiu 500 milhões de euros. Na emissão mais recente, de US$ 1 bilhão em bônus globais em abril do ano passado, o risco estava em 732 pontos e o spread ficou em 719 pontos, ou 7,19 pontos percentuais acima do rendimento do título correspondente do Tesouro norte-americano. Chile, Colômbia, Filipinas, Turquia Outros emergentes que fizeram emissões soberanas este ano incluem o Chile, a Colômbia, as Filipinas e a Turquia. Segundo o ABN Amro, o total de emissões soberanas de emergentes desde o início do ano subiu para US$ 13,6 bilhões, de US$ 11,5 bilhões e US$ 12 bilhões no mesmo período, respectivamente, em 2002 e 2001. A Turquia, por exemplo, fez uma emissão US$ 350 milhões e outra de 500 milhões de euros em janeiro, mesmo mês em que a Hungria lançou 1 bilhão de euros nos mercados internacionais. Ainda em janeiro, o Chile captou US$ 1 bilhão com uma emissão soberana, de acordo com o Deutsche Bank.