Emergentes estão em expansão; Brasil não Os indicadores de conjuntura de junho da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram uma desaceleração do crescimento dos países desenvolvidos, especialmente Japão, Estados Unidos, Itália, Reino Unido e França. Segundo dados divulgados nesta sexta-feira, por outro lado, as grandes economias emergentes, China, Índia e Rússia, se mantêm em "forte expansão". Mesmo assim, há "um enfraquecimento das perspectivas" para o Brasil. O indicador composto avançado, que antecipa mudanças na evolução econômica, diminuiu um décimo para o conjunto do "Clube dos países desenvolvidos", ficando em 109,7 pontos em junho. Essa queda se deve principalmente ao retrocesso do Japão (-1,1 ponto, ficando em 100,2), do Reino Unido (-0,3 ponto, para 101,8), Estados Unidos (-0,2 ponto, para 106,2), Itália (-0,2 ponto, para 98,1) e França (-0,1 ponto, ficando em 107,6). Além dos países da OCDE, o indicador registrou forte alta na China, que ganhou 3,5 pontos, indo para 224,3; de 0,9 ponto, para 144,3, na Rússia; e de 0,9 ponto, para 143,3 na Índia em maio (últimos dados disponíveis sobre o país). O Brasil teve um retrocesso de quatro décimos, para 128,1 pontos.