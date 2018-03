Emergentes não sofrem com ultimato norte-americano Os papéis de risco dos países emergentes não alteraram o valor na abertura de hoje na Europa depois das declarações do presidente George W. Bush, neste domingo, no arquipélago dos Açores, que esta segunda-feira representa o "momento da verdade", sendo o prazo final para o desarmamento do Iraque. Os papéis emergentes continuam a 750 pontos de base do valor referência, sendo o nível mais baixo desde julho do ano passado, informa à Agência Estado a responsável pelos investimentos em países de risco do Banco Fortis, Marie Victoire De Grotte. Marie acredita que esse tipo de investimento não reponde de imediato aos anúncios de guerra como está reagindo esta manhã os principais índices das bolsas. Às 9 horas (GMT), o índice FTSE Eurotop 300 estava 3,13% mais baixo, enquanto o DJ Euro Stoxx 50 caiu 3,51%. Os investidores, diz Marie, hoje estão buscando o ouro ou os Bonds a longo prazo. Quanto aos papéis emergentes, segundo ela, deverão sofrer algum reflexo somente quando a economia americana começar a mostrar seus índices em baixa.