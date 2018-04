Emergentes precisarão de financiamento maior neste ano A Fitch, agência de classificação de risco, avalia que a necessidade de financiamento dos mercados emergentes vai crescer este ano cerca de US$ 28 bilhões, totalizando US$ 230 bilhões. As economias emergentes, no total, voltaram a registrar déficit em conta corrente pela primeira vez desde 1998. A agência previu que os fluxos de investimentos diretos estrangeiros vão declinar neste ano e, com isso, os empréstimos captados pelos mercados emergentes poderão crescer US$ 50 bilhões neste ano, totalizando US$ 114 bilhões, um volume semelhante ao de 1997, quando houve a crise asiática. A Fitch observou, no entanto, que recentes emissões soberanas e corporativas de países emergentes sugerem "que os investidores serão receptivos". A agência ressaltou que, em comparação há seis meses, o ambiente externo melhorou para os mercados emergentes que precisam obter empréstimos. "Com a recuperação norte-americana ganhando força, a aversão ao risco global diminuiu, enquanto a moratória argentina não causou um grande contágio". Emissão intensa A emissão de soberanos tem sido muito intensa desde o final de 2001, com os mercados emergentes se tornando "cada vez mais habituados a explorar as janelas de oportunidade nos mercados de capitais". Segundo a agência, a qualidade do crédito soberano dos mercados emergentes se estabilizou. A elevação da classificação da Turquia, México, Rússia e países do Leste Europeu compensou o rebaixamento de outros países latino-americanos. Os emergentes da Ásia também apresentam uma "performance sólida", deixando a região bem posicionada para tirar proveito da recuperação norte-americana.