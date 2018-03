Emerson vai automatizar Petrobras por US$ 7 milhões A empresa norte-americana de automação Emerson Process Management divulgou nota informando que fechou um contrato de US$ 7 milhões com a Petrobras para implementar um projeto de arquitetura de automação. Conhecido como PlantWeb (marca registrada), o projeto vai expandir e modernizar parte da instrumentação e controles da Refinaria de Paulínia-SP (Replan), maior refinaria da Petrobras. A empresa espera aumentar em 7% a produção na refinaria que hoje é de 352 mil barris por dia. Além disso, a Emerson vai atualizar parte da instrumentação na Refinaria Gabriel Passos, em Betim-MG (Regap). O projeto ainda inclui os serviços de planejamento e manutenção. A Petrobras pretende assim melhorar a segurança dos processos. A Emerson vai também convergir os atuais sistemas de controle de distribuição e as unidades de hardware fabricados por outras companhias.