Emgea anuncia incentivo para quitação de contratos de crédito imobiliário A Empresa Gestora de Ativos (Emgea), anunciou nesta quinta-feira um novo incentivo para os mutuários que quiserem quitar seus contratos de financiamento habitacional. O alvo são 222.903 contratos da modalidade carta de crédito, assinados a partir de junho de 1994. Esses contratos não têm cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS), mas a Emgea, empresa criada em 2001 para receber os contratos habitacionais desequilibrados da Caixa Econômica Federal, resolveu fazer as contas e dar um desconto para ver se consegue reduzir a elevada inadimplência dos mutuários, da ordem de 31%. Segundo o presidente da Emgea, Gilton Pacheco Lacerda, o desconto é de 10% sobre a dívida total para os mutuários em dia com o pagamento das prestações. Para os mutuários inadimplentes a conta é outra. A Emgea se propõe a fazer a avaliação do imóvel. Para a liquidação à vista da dívida o valor a ser cobrado é de 90% da avaliação do imóvel. Caso o mutuário não tenha condições de fazer o pagamento à vista, a empresa propõe a reestruturação do contrato, com refinanciamento de 100% do valor de avaliação do imóvel. Os juros de mora e remuneratórios são retirados. Gilton Pacheco explicou que, em alguns casos, os mutuários que pararam de pagar ficaram com contratos desequilibrados pela incorporação de juros e multa e, com isso, a dívida acabou sendo maior que o valor do imóvel no mercado. A proposta de liquidação ou renegociação busca resolver esse problema, recolocando o contrato no valor de mercado. Para fazer as contas e ver se compensa o desconto, basta o mutuário ir à agência da Caixa onde paga normalmente as prestações. O presidente da Emgea disse que, com essa última proposta, estão cobertos por algum tipo de incentivo para a quitação do débito todos os atuais mutuários da empresa. Quando a Emgea iniciou suas atividades, em 2001, ela contava com um universo de 1,3 milhão de contratos. Depois de trabalhar com aproximadamente 800 mil contratos de diversas modalidades, a Emgea conseguiu que 416.315 mutuários liquidassem seus débitos. Atualmente a Emgea possui em carteira cerca de 545.392 contratos de pessoas físicas, sendo que 94.534 deles estão com algum tipo de litígio judicial.