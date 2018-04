EMI descobre fraude que inflava lucros no Brasil A gravadora EMI revelou nesta quarta-feira que descobriu uma fraude contábil em sua subsidiária brasileira que inflou as receitas e os ganhos da empresa. ?A avaliação da companhia é de que a fraude tenha exagerado as receitas em cerca de 12 milhões de libras (aproximadamente R$ 48 milhões) e os lucros operacionais em cerca de nove milhões de libras (cerca de R$ 36 milhões)?, afirmou um porta-voz da gravadora inglesa em um comunicado oficial. A descoberta foi feita por meio de auditorias internas. A companhia anunciou que o impacto contábil deve se refletir nos resultados financeiros do semestre que se encerrou no dia 30 de setembro. O comunicado da EMI também diz que uma investigação completa está sendo feita e que membros da diretoria da companhia no Brasil foram suspensos. A empresa ainda não entregou o caso às autoridades, mas continua fazendo as suas apurações internas. Apesar de não haver confirmação da EMI, uma fonte ligada à companhia na Grã-Bretanha disse à BBC que a irregularidade se restringe ao Brasil e estaria ligada a transações domésticas. A divulgação dos dados fizeram com que as ações da companhia caíssem cerca de 8,8% na Bolsa em Londres. Até a conclusão desta reportagem, o departamento jurídico da EMI brasileira não havia se pronunciado sobre o assunto. Um assessor da empresa no Brasil disse que não poderia fazer mais declarações além do incluído na mensagem já divulgada pela empresa. Uma das cinco grandes A EMI International é uma das cinco maiores gravadoras do mundo, tendo anunciado em março lucros brutos de cerca de RS$ 640 milhões. Em maio deste ano, a companhia fez uma oferta de US$ 4,2 bilhões (R$ 9 bilhões) para adquirir a rival Warner. Artistas como as bandas Coldplay, Rolling Stones e Gorillaz e os cantores Lenny Kravitz e Robbie Williams são ligados à gravadora. No Brasil, a EMI é a gravadora de nomes como Marisa Monte, Daniela Mercury e Charlie Brown Jr.