Emílio Garófalo sai do BC e vai para a Fazenda O economista Emílio Garófalo Filho deixou o Banco Central (BC) e assumiu hoje no Ministério da Fazenda como assessor na área de câmbio e comércio exterior. Garófalo, que foi diretor de área externa do Banco Central de 1992 a 1993 e atuou alguns anos como consultor de empresas, havia voltado ao BC em maio deste ano para trabalhar no departamento de organização do sistema financeiro.