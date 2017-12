Emirados Árabes estão interessados em aviões da Embraer O Sheik Sultan Bin Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Arábes, que está retornando ao seu país, visitou a Embraer, em São José dos Campos, e mostrou interesse em adquirir alguns modelos de aviões da companhia nacional. A negociação já foi iniciada, mas ainda não há nada definido. Ele é o segundo homem na hierarquia dos Emirados em Abu Dabi, onde estão 80% das reservas de petróleo dos Emirados Árabes. O presidente e o vice-presidente da Método Engenharia, Hugo Marques Rosa e Victor Foroni, acompanharam a visita de quase 70 horas feita ao País pelo Sheik. Segundo eles, os Emirados Árabes também negociam com o Estado de São Paulo, para se tornar uma porta de exportação de produtos paulistas no Oriente Médio. "O porto que existe no Estreito de Ormuz, é uma verdadeira porta de entrada para o Oriente Médio. É uma grande zona franca, onde se poderá exportar produtos nacionais de qualidade produzidos em São Paulo", disse Hugo Marques Rosa. A Metodo Engenharia tem o Sheik Sultan Bin Khalifa como seu sócio na filial que possui em Abu Dabi, nos Emirados, que é uma confederação de sete emirados, e durante esta visitação ao Brasil, se decidiu por avançar um projeto de um conjunto de prédios e shopping center em Abu Dabi. "O projeto já existia e agora está sendo refeito para atender algumas exigências. Mas, o importante é que o Sheik nos deu sinal verde para refaze-lo". Victor Foroni alertou que os Emirados Árabes estão se tornando um verdadeiro centro de investimentos e de finanças no Oriente Médio. "Uma nova Hong Kong está nascendo por alí. É muito importante que isto seja observado, para que se sinta a importância que os Emirados estão ganhando. É um ponto estratégico naquela região, por isso estamos lá". O Sheik veio visitar informalmente o seu sócio no Brasil, a Metodo Engenharia, mas acabou conversando sobre negócios com o govenardor Geraldo Alckmin, como a possibilidade de empresas nacionais instaladas em São Paulo exportarem via Zona Franca do porto de Ormuz. "Foi muito bom o contato com o Sheik", disse o empresário Hugo Marques Rosa.