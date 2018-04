Emirados socorrem Dubai O banco central dos Emirados Árabes Unidos saiu ontem em defesa de Dubai, um dos sete emirados que fazem parte da federação. Os Emirados compraram US$ 10 bilhões, ou metade dos bônus recém-lançados por Dubai. Dubai está vendendo títulos para fazer frente à crise financeira, honrar suas dívidas e garantir continuidade de projetos de desenvolvimento em andamento. Os bônus subscritos pelo banco central dos Emirados Árabes Unidos têm um prazo de cinco anos para pagamento e taxas de juros de 4% ao ano. A compra dos bônus vai "garantir os fundos necessários para Dubai cumprir suas obrigações financeiras e prosseguir em seu plano de desenvolvimento", informou o governo de Dubai. O emirado está muito endividado: pegou US$ 80 bilhões emprestados para financiar construções ambiciosas, como ilhas artificiais e o prédio mais alto do mundo.