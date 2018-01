Emirates Airline iniciará operações no Brasil em 2007 A Emirates Airline, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, informou nesta quarta-feira que iniciará operações no Brasil a partir de 2007. A rota ligará São Paulo a Dubai, com vôos diretos diários. Em nota, o vice-presidente de Operações Comerciais para as Américas da Emirates Airline, Nigel Page, disse que a autorização para operar vôos a partir do Brasil foi dada no ano passado. "Nos próximos dois ou três meses, abriremos em São Paulo o nosso escritório e depois então poderemos anunciar a data do vôo inaugural", disse. A Emirates voa atualmente de Dubai para 85 diferentes destinos em 57 países do Oriente Médio, Europa, Extremo Oriente, Oceano Índico e Austrália. Pertencente ao governo de Dubai, iniciou suas atividades em outubro de 1985, operando inicialmente com duas aeronaves alugadas. A companhia compreende atualmente uma frota de 98 aeronaves, uma divisão internacional de transporte de carga, uma diversificada divisão de gestão de destinos e lazer, um serviço de terra internacional e um desenvolvedor de TI de empresas aéreas. No exercício financeiro de 2005/2006 a Emirates transportou 14,5 milhões de passageiros e um milhão de toneladas de carga. Entre as companhias internacionais, a Emirates opera uma frota de 130 aeronaves com idade média de 61 meses.