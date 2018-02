Emissão de bônus da dívida soma R$ 1,6 bilhão O Tesouro Nacional informou nesta quarta-feira que foi concluída a emissão de bônus denominadas em reais, com vencimento em 2022, no valor de US$ 750 milhões, o equivalente a R$ 1,6 bilhão. Liderado pelos bancos Citibank e JP Morgan, o cupom de juros do título foi de 12,50% ao ano. O papel foi colocado a 97,563% do valor de face, o que levou a uma taxa de retorno ao investidor de 12,875% ao ano, dentro da taxa indicativa desejada pelo Tesouro. A liquidação financeira da operação ocorrerá no próximo dia 13 de setembro e os cupons serão pagos nos dias 5 de janeiro e 5 de julho de cada ano até o vencimento em 5 de janeiro de 2022.