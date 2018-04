Emissão de cheque sem fundos cai 19,8% em junho ante maio

O Indicador Serasa Experian de Cheques Sem Fundos apontou queda de 19,8% no número de cheques devolvidos em cada mil compensados no País em junho deste ano, ante o mês anterior (maio). Na comparação com junho de 2008 houve aumento de 9,2%.

O Serasa atribuiu a queda mensal à melhora das condições de crédito e, na comparação anual, ressaltou que o sexto mês deste ano teve um dia a mais que junho de 2008, o que eleva a inadimplência. Foram devolvidos 2,14 milhões de cheques no País e outros 105,96 milhões compensados em junho. Em maio, o levantamento verificou 2,49 milhões de devoluções e 98,74 milhões de compensações.

Analisando o primeiro semestre, o Serasa Experian verificou que a devolução de cheques sem fundos cresceu 15% na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro a junho de 2009 foram devolvidos 23 a cada mil cheques emitidos (14,26 milhões devolvidos e 618,69 milhões compensados) ante 20 no primeiro semestre de 2008 (14,02 milhões devolvidos e 701,7 milhões compensados).

São Paulo lidera o ranking dos Estados com menor inadimplência no semestre, com 17,9 devoluções de cheques a cada mil emitidos, seguido do Rio de Janeiro, com 18,9 e Santa Catarina, com 20. Na outra ponta, o Maranhão teve 95,3 cheques devolvidos a cada mil emitidos no período, liderando os Estados com maior inadimplência nesse meio de pagamento, seguido por Acre (94,5) e Roraima (90).

Na segunda-feira, levantamento da Telecheque, empresa de concessão de crédito no varejo, já tinha apontado queda da inadimplência. De acordo com a companhia, o número de cheques honrados em junho aumentou 0,71% no País, na comparação com o mesmo período do ano passado. Do total de cheques emitidos no mês passado, 97,69% foram honrados. Em relação ao mês de maio, houve um aumento de 0,49%.