Emissão de cheques sem fundo cai 16,73% em setembro O índice de cheques sem fundos teve queda de 16,73% em setembro, ante o mesmo mês do ano passado, de acordo com pesquisa da Telecheque divulgada nesta quarta-feira. Na comparação com agosto, a queda foi de 11,69%. De acordo com a pesquisa, o indicador de inadimplência em setembro foi de 2,19%, ante 2,63% do mesmo mês do ano passado, e de 2,48% de agosto. "Estes indicadores confirmam o comportamento mais cauteloso do consumidor nas compras no varejo, conforme já havíamos previsto. Notamos que os consumidores, de um modo geral, estão evitando o endividamento e o descontrole financeiro vivido no 1º semestre, colocando em prática um planejamento mais apurado", avaliou a Telecheque. O Estado campeão de cheques sem fundos em setembro foi o Rio Grande do Norte (4,42%), seguido por Sergipe (3,56%) e Amazonas (3,35%). Já Santa Catarina foi o Estado que apresentou o menor indicador de cheques sem fundos (1,50%), seguido por Goiás (1,63%) e Paraíba (1,72%).