Emissão de cheques sem fundos cai 5,56% em maio

O índice de cheques sem fundos caiu 5,56% em maio em relação a igual período de 2006, segundo divulgou nesta quinta-feira, 14, pesquisa da Telecheque. Na comparação com abril de 2007, o recuo foi um pouco menor, de 3,89%. De acordo com o levantamento, o indicador de inadimplência em maio foi de 2,72%, ante 2,88% do mesmo mês do ano passado, e de 2,83% de abril de 2007. Segundo a pesquisa, o índice foi o segundo menor deste ano. O indicador mais baixo de 2007 foi verificado em fevereiro, quando alcançou 2,55%. "Por se tratar de um mês que reflete as compras realizadas pelo consumidor em uma das principais datas para o comércio, o Dia das Mães, esta queda reflete um cuidado muito positivo do consumidor em honrar suas compras, apesar do seu alto endividamento", avaliou a Telecheque. O Estado campeão de cheques sem fundo em maio foi o da Paraíba (8,56%), seguido por Maranhão (7,58%) e Rio Grande do Norte (6,77%). Já Goiás foi o Estado que apresentou o menor indicador de cheques devolvidos (1,66%), seguido por Rio Grande do Sul (1,85%) e Paraná (2,05%).