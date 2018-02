Emissão de cheques sem fundos cresce 1,48% em outubro

O volume de cheques sem fundos emitidos em outubro registrou ligeira alta de 1,48% frente a setembro, o primeiro crescimento depois de três meses consecutivos de queda no País. É o que aponta levantamento da empresa de informações econômicas Equifax. Ao todo, foi devolvido 1,97 milhão de cheques em outubro, contra 1,94 milhão em setembro. Na comparação anual, o resultado caminhou em trajetória contrária: uma forte retração de 17,26% ante outubro de 2008, mês de agravamento da crise financeira mundial. Em relação aos dias úteis, os resultados de outubro foram 1,48% superiores aos do mês anterior e 9,38% inferiores àqueles registrados em outubro de 2008.

Os economistas da Equifax amenizam a ligeira alta, sob o argumento de que ela não pode ser considerada uma tendência, mas um pequeno repique em função do aumento do movimento no comércio. "A variação de 1,48% em relação a setembro é estatisticamente mínima", destacam. Os analistas ressaltam ainda que a curva de tendência da emissão de cheques sem fundos é declinante, indicando a recuperação da atividade econômica. "A economia está em plena recuperação. Os efeitos da recessão mundial não foram tão grandes como esperávamos", comemoram os economistas, que preveem tendência de queda da emissão nos próximos meses.

O balanço da Equifax também registrou o volume de títulos protestados em outubro, que apresentou baixa de 2,11% em relação ao mês anterior. Foram observados 644.673 protestos, contra 658.595 em setembro. O número de protestos também apresentou queda na comparação anual - de 664.246 em outubro de 2008 para 644.673, baixa de 2,95%.

A análise da Equifax é baseada em informações públicas fornecidas por Banco Central (BC), cartórios, juntas comerciais e fóruns e feita a partir das transações comerciais realizadas por 28 mil clientes em todo o País.