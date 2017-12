Emissão de títulos do Brasil chega a US$ 1 bilhão O Brasil fez uma emissão de US$ 1 bilhão em bônus de 10 anos numa operação coordenada pelo JP Morgan e Citigroup, de acordo com os termos distribuídos aos investidores. Os termos da emissão foram: volume de US$ 1 bilhão, vencimento em 7 de março de 2015, prêmio de 7,875%, preço de emissão de 99,829 cents por dólar. As informações são da Dow Jones.