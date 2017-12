Emissão de títulos do Brasil poderá ser fechada hoje O secretário do Tesouro Nacional, Joaquim Levy, disse hoje que a expectativa é de sucesso na segunda emissão de títulos soberanos da República no governo Lula, cuja operação foi iniciada hoje. Segundo ele, a expectativa é de que a emissão seja concluída hoje. Levy afirmou que a primeira emissão foi muito bem conduzida e, sobre a segunda, afirmou que "os companheiros que estão nos Estados Unidos estão coordenando muito bem". De acordo com Levy, com a emissão de hoje, faltará mais US$ 1 bilhão até o final do ano para completar a meta de US$ 3 bilhões deste ano. Como a primeira emissão foi de US$ 1 bilhão, Levy acabou sinalizando que a captação de hoje também deverá ficar em torno de US$ 1 bilhão. Segundo a agência Dow Jones, a emissão de hoje poderá chegar a US$ 1,25 bilhão Ao participar de audiência pública na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional para falar sobre o Orçamento, ele chegou a comentar que o sucesso da segunda emissão seria um indicador positivo da política econômica do governo.