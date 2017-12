Emissão de títulos traz euforia e dólar cai ainda mais Há cerca de um ano e meio o dólar não registrava cotações tão baixas - e não há sinais de reversão. Até porque a trajetória de queda está apoiada em fatos concretos e fluxo efetivo de recursos. O último acontecimento de peso, a emissão da União realizada ontem, ainda repercute na abertura de hoje, pois a confirmação do volume captado e do preço só foi dada pelo governo na noite de ontem. E tanto o prazo, de 30 anos, quanto o custo, de 8,75%, são recordes. O prazo é o maior conseguido pelo governo Lula. O custo é o menor da história do País. Assim, o dólar abriu caindo 0,36%, a R$ 2,78 e recuou logo em seguida para R$ 2,776 (-0,50%). Às 10h08, caía 0,39%, cotado a R$ 2,779. Além da emissão externa, há as captações privadas, que não páram de pipocar. Além dos US$ 700 milhões da Vale e da CSN, que estão entrando no País, segundo os operadores, hoje há a confirmação de mais US$ 180 conseguidos pela Telemig e pelo BNP. Além disso, o mercado comenta emissão de US$ 50 milhões da Nossa Caixa. Por isso, nem a iminente participação do BC no mercado preocupa os investidores que começaram a comercializar a moeda norte-americana um pouco mais cedo esta manhã. O clima nas mesas de operações está perto da euforia. Veja a cotação do dólar.