Emissão demonstra confiança na economia, diz Meirelles O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, afirmou hoje que a emissão soberana do Brasil, denominada em dólares, com um prazo de 30 anos, demonstra "as condições de credibilidade e de confiança do mercado internacional na recuperação da economia brasileira". Meirelles, que participou hoje de reuniões na sede do Banco de Compensações Internacionais na Basiléia, afirmou ainda que existem avaliações de bancos de investimentos de que o mercado "aceitará esse papel". O presidente do Banco Central não quis dar detalhes sobre o volume ou taxa (yield) dessa emissão, mas confirmou que dois bancos (Citigroup e Deutsche Bank) foram mandatários para a emissão. "O fato concreto é que todas as indicações que temos apontam que existe uma posição do mercado muito favorável ao Brasil", reiterou o presidente do BC. Meirelles sai de Basiléia amanhã e estará em Brasília na quarta-feira.